Max Verstappen trekt enorm publiek en zijn impact is gigantisch, maar hoe ziet zijn erfenis er straks uit?

met samenvatting Buitenland­se media loven recordver­slin­der Max Verstappen: ‘Hij jaagt de mythe van Michael Schumacher na’

Met zijn zevende zege op rij blijft Max Verstappen maar uitlopen in het klassement van de Formule 1. Ook in Hongarije domineerde de Nederlander, waardoor hij na elf races op 110 punten voorsprong staat. Buitenlandse media trekken parallellen met legendarische prestaties uit het verleden. ‘In dit tempo zullen in 2023 veel records worden gebroken.’