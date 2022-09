Max Verstappen troeft Ferrari af in zinderende strijd om pole en brengt Zandvoort in extase

Smeekbedes hebben geholpen, Formule 1 ook volgend jaar in Spa: ‘Ik hoop dat mijn mening invloed heeft gehad’

De definitieve racekalender voor volgend jaar volgt nog, maar in Spa mogen ze al juichen. Gisteren kwam de bevestiging dat de Formule 1 toch ook in 2023 langskomt. Alleen niet meer als eerste race na de zomerstop, want die is dan in Nederland.

29 augustus