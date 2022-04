Max Verstappen verschalkt Charles Leclerc in sprintrace op Imola dankzij late inhaalactie

Met video'sMax Verstappen is een punt ingelopen op Charles Leclerc. De Nederlander won de eerste sprintrace van dit Formule 1-wereldkampioenschap door een inhaalactie in de voorlaatste ronde. Hij toont daarmee aan dat Red Bull het gevecht nu echt aankan met Ferrari.

De sprintrace van de Grand Prix van Emilia-Romagna was nog niet begonnen, of Max Verstappen foeterde al door de boardradio. ,,Wat een gear sync”, riep hij op cynische toon. Hij klaagde over de synchronisatie van zijn versnellingsbak. Als dat perfect in orde is, kan een Formule 1-coureur razendsnel opschakelen. Maar bij de Nederlander, vertrokken van pole position, ging dat nogal traag.

Het zorgde ervoor dat Charles Leclerc hem voorbij reed alsof hij er niet stond. De Ferrari-coureur nam de leiding moeiteloos over en begon daarmee aan 21 rondjes waarin hij weer een WK-punt uit dacht te gaan lopen op Verstappen. Want in plaats van een strijd om plek 1 met Leclerc, moest de Nederlander in eerste instantie alle zeilen bijzetten om McLaren-coureur Lando Norris wél achter zich te houden.

Dat lukte hem en nadat Guanyu Zhou crashte en de race na een safetycar weer op gang kwam, werd het alsnog een spannend duel tussen de wereldkampioen en Leclerc. Want wat in Imola nog maar eens duidelijk werd, is dat Red Bull en Ferrari momenteel veel sneller zijn dan de rest. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez rukte namelijk snel op van plek zeven naar de derde positie. Ferrari-coureur Sainz, die na zijn crash tijdens de kwalificatie van plek tien startte, finishte sterk als vierde.

Maar het belangrijkste was het bloedstollende gevecht tussen Verstappen en Leclerc. Want hoe makkelijk Leclerc bij de start wegreed, zo dicht lag het in de slotfase bij elkaar tussen de twee. Met Verstappen alsnog als winnaar. In de voorlaatste ronde reed hij de Monegask voorbij. Daarmee aantonend dat de Red Bull momenteel toch echt het gevecht aan kan gaan met de Ferrari, zelfs op het thuiscircuit van de Italiaanse renstal.

,,Mijn start was niet zo goed", begon Verstappen direct na afloop aan zijn analyse bij de immer opgetogen ex-coureur Davide Valsecchi. ,,Daarna was de pace goed, al had ik even nodig om de druk erop te kunnen zetten. Maar ik denk dat wij aan het einde beter zaten met onze banden. Ik kreeg DRS en kon er een mooi gevecht van maken in bocht 2. Het ging heel snel vanmiddag.”

,,We worstelden met de banden aan het einde van de race", beaamde ook Leclerc, nog altijd ruim leider in het wereldkampioenschap. ,,Dat moeten we bekijken voor morgen, zodat we daar niet in de problemen komen. Met de snelheid zat het lange tijd goed, tot de banden wat begonnen te slijten. Maar zo is het leven. We gaan nu aan het werk en komen morgen nog sterker terug.”

Het levert de Nederlander acht WK-punten op én de kans om morgen vanaf dezelfde plek als vandaag beter weg te komen dan dat hij vandaag deed. Want de RB18 is snel, nu de ‘gear sync’ nog.

