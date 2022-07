Max Verstappen vierde in natte slottraining, Nicholas Latifi verrassend het snelst

Met video'sNicholas Latifi heeft in de afsluitende vrije training voorafgaand aan de kwalificatie in Hongarije de snelste tijd geklokt: 1.41,480. Op een opdrogende baan verraste de Canadees van Williams, terwijl Max Verstappen (1.43,205) op 1,7 seconde als vierde eindigde. Het belooft een interessante kwalificatie te worden op de Hungaroring.

Voorafgaand aan de afsluitende training was er twijfel of er wel op tijd kon worden begonnen. Stevige regenbuien hadden de Hungaroring in de ochtend en vroege middag getroffen, maar een kwartier voor de start van VT3 werden de omstandigheden toch wat vriendelijker voor de coureurs. Daardoor verliep alles volgens schema en kon er ‘gewoon’ getraind worden in natte condities.

Heel lang hoefden we echter niet op actie te wachten, want al na een paar minuten besloot Ferrari de koe bij de hoorns te vatten en niet veel later volgden een hoop andere teams dat voorbeeld. Red Bull Racing en Mercedes waren de uitzondering, zij besloten hun auto’s nog wat langer binnen te houden. Max Verstappen liet uiteindelijk het langst op zich wachten, pas met nog 18 minuten op de klok en een iets drogere baan tot zijn beschikking liet hij zich zien.

Leclerc kon een spin niet voorkomen

Verstappen zette de negende tijd neer en was vervolgens opnieuw bezig aan een verbetering, toen hij zijn ronde moest afbreken. Sebastian Vettel stond in de bandenstapel nadat hij de controle over zijn Aston Martin had verloren bij het ingaan van bocht 10. Heel lang lag de sessie vervolgens niet stil, waardoor de coureurs op de valreep nog precies genoeg tijd hadden voor één vliegende ronde. Verstappen nam kort de snelste tijd over, voordat Charles Leclerc, Alex Albon en zelfs Nicholas Latifi nog onderdoor kwamen. De Canadees, normaal gesproken een laagvlieger in de koningsklasse, ging met zijn 1.41,480 dik zes tienden harder dan de Ferrari van Leclerc op P2.

Zo greep Latifi de snelste tijd

Tijdens de afsluitende training zei Ferrari-teambaas Mattia Binotto al dat natte omstandigheden voor een “loterij” zouden kunnen zorgen in de kwalificatie later vanmiddag (vanaf 16.00 uur). Bij de rode brigade prefereren ze een droge sessie, zij zijn immers de gedoodverfde favoriet voor pole position. Wordt het later vanmiddag opnieuw nat, dan ligt een verrassing op de loer, zoals Latifi aan het einde van VT3 liet zien.

Bekijk de crash van Vettel

