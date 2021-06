Max Verstappen vliegt naar pole bij thuisrace op Red Bull Ring: ‘Simply lovely’

Door Arjan Schouten



Met speels gemak leek het te gaan in Spielberg, een week na zijn perfecte weekend in Zuid-Frankrijk. Zijn tijd in de eerste run van Q3 was al zo verbluffend snel dat het niet eens meer spannend werd in de kwalificatie voor de GP van Stiermarken. Meteen noteerde Max Verstappen een rondje Red Bull Ring (4,2 km) in 1.03,841. Daar kwam geen Mercedes meer aan, zo werd al snel duidelijk. Wat Lewis Hamilton en Valtteri Bottas ook probeerden, onder de 1.04 kwamen ze niet. Verstappen wel, want toen het al niet meer hoefde schudde hij er nog eens een hoge 1.03 uit. ,,Oh, yes. Simply lovely’’, jubelde Verstappen over de radio.



Bottas reed de tweede tijd, maar moet vanwege gevaarlijk rijden in de pitstraat tijdens de tweede training morgen drie plaatsen achteruit. Zo belandt Hamilton morgen naast Verstappen op P2 en mag Lando Norris door naar P3.