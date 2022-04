Max Verstappen voor raceweekend in Australië: ‘Ik ben er niet om publiek te vermaken’

Verstappen is vanwege zijn status gewild bij sponsors, media en fans, maar hij wil zich concentreren op zijn verrichtingen op het circuit. ,,Als je van alles erbij gaat doen buiten de baan, raak je van slag en dat gaat ten koste van de prestaties. Ik wil de fans best entertainen, maar dat doe ik in de auto op het circuit”, aldus de winnaar van de vorige race in Saudi-Arabië.

De coureur van Red Bull verwees naar Daniel Ricciardo. De Australiër was in zijn eerste jaren bij Red Bull zijn teamgenoot. ,,Ik had altijd medelijden met hem omdat hij het zo druk had en eigenlijk niet van zijn thuisrace kon genieten. Hij was echt superdruk in het raceweekeinde. Maar je moet echt ‘nee’ kunnen zeggen tegen bepaalde verplichtingen. Het gaat er ook om dat je de juiste mensen om je heen hebt die dat managen”, aldus de 24-jarige Nederlander, die als nummer drie in de WK-stand begint aan de derde race van het seizoen. Hij heeft de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz boven zich staan in het klassement.