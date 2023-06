Max Verstappen wéér op zijn best in de regen, Nico Hülkenberg drie plekken teruggezet na ‘wilde’ kwalificatie

Met samenvattingMax Verstappen start de grand prix van Canada zondagavond (20.00 uur) van pole position. In het kleddernatte Montréal liet de Limburger wederom zien een meester te zijn in de moeilijkste omstandigheden. Landgenoot Nyck de Vries begint als achttiende aan zijn eerste race in Montréal.

Wat op Circuit Gilles Villeneuve nog begon met langzaam opdrogend asfalt, eindigde in Q3 in stevige regen. Het was glibberen en glijden, op het verraderlijke stratencircuit op het eiland midden in de St. Lawrence River. Omstandigheden waarin Max Verstappen op zijn best is. Waar teamgenoot Sergio Pérez voor de derde keer op rij niet wist door te dringen tot de beste tien, wist de Nederlander steeds alle problemen te omzeilen. Op tijd gewisseld naar de slicks in Q2, met al wel een rappe tijd op de klok op de intermediates.

En in Q3 meteen vlammend begonnen met twee rappe omlopen, voordat Oscar Piastri voor een rode vlag zorgde. Daarmee legde de tweevoudig wereldkampioen meteen de basis voor weer een pole, zijn 25ste al en zijn vijfde van dit seizoen. Met alleen maar verslechterende condities, kregen Nico Hülkenberg (tweede tijd) en Fernando Alonso (derde tijd) niet meer de kans om Verstappen nog te bedreigen. Hülkenberg zal echter niet op de voorste startrij beginnen, want hij is drie plekken teruggezet voor het overtreden van de rode vlag. De 41-jarige Alonso begint dus naast Verstappen aan de race in Canada.

Zo crashte Piastri

In een bijzondere boeiende kwalificatie was het opvallend hoeveel gerenommeerde topcoureurs de grootste moeite hadden met de natte, kille Canadese omstandigheden. Niet alleen Pérez, het wederom ploeterende Ferrari zag Charles Leclerc stranden op P11 en Carlos Sainz alle kanten op glijden. En namens Aston Martin stelde thuisfavoriet Lance Stroll heel stevig teleur met een dertiende startplaats.

Volledig scherm Nax Verstappen. © REUTERS

Volledig scherm De top-3 uit de kwalificatie met v.l.n.r. Nico Hülkenberg, Max Verstappen en Fernando Alonso. © REUTERS Positief waren dan weer de optredens van verrassing Hülkenberg en Alexander Albon. De Britse Williams-coureur was de eerste die het tussen twee buiten door even aandurfde op slicks in Q2, wat hem bij de beste tien bracht. Haas-routinier Hülkenberg gebruikte ook al zijn ervaring om uit de problemen te blijven en wist vlak voor de rode vlag nog zijn auto over de finish te sturen, met een plaats naast Verstappen op de eerste startrij als beloning. ,,Dit was een wilde kwalificatie, gekkenwerk”, glimlachte de Duitser. ,,We hebben het uitstekend gedaan, geen domme fouten.”

‘Ik kom uit Nederland’

Jagend op zijn 41ste zege, evenveel als Ayrton Senna, weet Verstappen voor morgen alvast dat zijn grootste concurrent sowieso niet schuin naast hem staat. Op weg naar wat de 100ste zege van Red Bull Racing in de Formule 1 kan worden, staan Alonso (3) en Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (P4) en George Russell (P5) al voor de start stevig achter hem. ,,In het natte moet je gewoon alles goed doen, alles goed timen en dat is ons gelukt”, vertelde Verstappen. ,,Ik houd wel van die natte condities. Ik kom uit Nederland. Daar zijn we gewend aan rijden in de regen.”

Dit zei Verstappen na de kwalificatie

