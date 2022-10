Max Verstappen wil zeer teleurstellend weekend snel vergeten: ‘Leek alsof alles tegenzat’

Met videoGeklungel in de kwalificatie, een slechte start en een mislukte inhaalpoging die hem duur kwam te staan, zorgden voor een teleurstellend weekend voor Max Verstappen in Singapore. Prolongatie van zijn wereldtitel werd met nog minstens een week uitgesteld. ,,Al had er denk ik ook niet veel meer ingezeten dan die potentiële vierde plek.”

Verstappen kwam bij de start, die overigens was uitgesteld vanwege hevige regenval eerder op de avond, niet snel van zijn plaats. ,,Een slecht begin", beaamt hij meteen voor de microfoon van Viaplay. ,,Daarna probeerde ik wat auto's in te halen, maar dat is hier gewoon heel lastig. Op een gegeven moment zat ik in een redelijke positie en wilde ik Lando (Norris, red.) inhalen op slicks. Zodra ik naast hem zat en remde, bottomde ik uit. Mijn voorwielen kwamen van de grond en daardoor blokkeerde ik. Ik schoot natuurlijk vol rechtdoor en moest andere banden gaan halen.

,,Uiteindelijk ben ik nog naar de punten gereden", gaat de WK-leider verder. ,,Maar dit is niet wat je wilt. Al had er denk ik ook niet veel meer ingezeten dan die potentiële vierde plek.” Of dit een weekend was om snel te vergeten? ,,Absoluut. Dat begint gisteren al. Met dat gedoe in de kwalificatie zet je jezelf middenin het gedrang neer. Als je dan óók nog een slechte start hebt, lijkt het alsof alles op een gegeven moment tegen gaat zitten. Het is dus het beste om deze te vergeten en door te gaan naar Japan.”

Bekijk de mislukte inhaalpoging op Norris

Teambaas Christian Horner leefde met Verstappen mee. ,,Het was zwaar voor hem. Hij startte uit positie en kwam slecht weg. Daarna vermeed hij de chaos en kwam hij goed door het veld heen, terug de top 5 in. Dat hij met die poging op Norris bottomde en zijn wiel blokkeerde, was heel ongelukkig. Dat was frustrerend, maar zijn herstel die laatste vijf rondes was prachtig. Twaalf wereldtitels met elkaar in gevecht", doelde de Brit op de strijd met Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, die Verstappen won. Het leverde hem 6 WK-punten op. ,,Belangrijke punten voor hem en het team.”



Ook Horner keek nu al uit naar Japan, waar het moet gaan gebeuren voor Verstappen, Red Bull Racing en in het bijzonder motorleverancier Honda. ,,Het is hun thuiscircuit en een baan met geweldige historie. We kunnen niet wachten tot we daar na drie jaar weer terugkeren.”

Bekijk hier de hele samenvatting van de race in Singapore:



