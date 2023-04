Max Verstappen worstelt in Bakoe met balans in auto: ‘Dan is tweede plaats niet zo verkeerd’

Dat laatste had volgens Verstappen te maken met problemen met de balans in zijn auto, waar hij via de boordradio meermaals over klaagde. ,,En dan is tweede worden uiteindelijk niet zo verkeerd”, reageerde hij bij Viaplay. ,,Als je tweede wordt en je hebt geen idee waar het aan ligt, dan maak je je iets meer zorgen. Ik denk dat ik tijdens de race veel heb geleerd en veel heb geprobeerd.”

,,Ik had gewoon nooit echt de juiste balans en dan is het lastig om aan te vallen. Daarvoor moet je ook heel veel vertrouwen hebben op dit circuit. Het is allemaal remmen, bochten ingaan. Het duurde gewoon heel lang om daar echt een goed gevoel in te krijgen. Op het einde ging het wel weer goed, maar toen had ik al veel van mijn banden gevraagd. Maar zonder de ideale balans is het gewoon lastig, zeker op dit circuit.”

Ongelukkige pitstop

Verstappen had ook het gevoel dat zijn verkeerde timing na het uitvallen van De Vries hem waarschijnlijk de zege kostte. Hij raakte onder de safetycar, waarin pitstops met weinig tijdverlies worden gemaakt, de leiding kwijt aan zijn teamgenoot Pérez en wist dat niet meer recht te zetten.

,,Die safetycar was ongelukkig. Je kunt nu eenmaal niet weten wanneer die precies op de baan komt”, zei de tweevoudig wereldkampioen, die al eerder naar binnen was gedoken en daarom meer tijd verspeelde dan de Mexicaan ,,Ik moest daarna pushen om achter Sergio aan te gaan en daarbij raakten mijn banden oververhit. Maar ach, het is een lang seizoen, we leren iedere race weer. Soms heb je races dat alles lukt en alles perfect loopt en andere dagen zijn wat moeilijker.”

Pérez ruikt kans op wereldtitel

Pérez bekende dat het ‘close’ was tussen hem en Verstappen. ,,Maar het pakte voor mij goed uit”, zei de Mexicaan. ,,Er was nauwelijks verschil in snelheid tussen ons. We hebben elkaar tot het maximale gedreven en allebei wel een paar keer de muur geraakt. Het was ook heel moeilijk om controle te houden met een jagende Max achter me, maar ik hield stand en gelukkig bleef mijn auto zonder schade.”

Voor Pérez had het weekend niet beter kunnen verlopen. Gisteren greep hij al de overwinning in de sprintrace, waardoor de achterstand op Verstappen nu is geslonken tot slechts zes punten. ,,Ik doe zeker mee om de wereldtitel”, zo klinkt het vol vertrouwen. ,,Zonder mijn problemen in Australië had ik zelfs al aan de leiding gestaan.”

Verstappen is Senna voorbij

Teambaas Christian Horner van Red Bull wil nog niets weten van een interne titelstrijd. ,,Daar is het nog veel te vroeg voor”, zei hij bij Viaplay. ,,Het is een lang, heel lang seizoen. We hebben nog negentien grands prix en vijf sprintraces te gaan, dus we kijken nog niet naar het kampioenschap. Het is belangrijker dat we punten blijven scoren en het gat met de andere teams vergroten.”

De Brit was wel zeer te spreken over het duel tussen zijn twee coureurs. ,,Het was een harde race tussen die twee. Ze deden in snelheid niet voor elkaar onder en dreven elkaar tot het uiterste. Ik geloof dat Max vier keer de omheining raakte en ‘Checo’ minstens twee keer. Het was geweldig om beide mannen op zo’n hoog niveau te zien presteren. We lieten ze racen.”

Het was de 25ste keer voor het team van Red Bull dat de twee coureurs eerste en tweede eindigden in een grand prix. Tweevoudig wereldkampioen Verstappen behaalde voor de 81ste keer in zijn Formule 1-carrière het podium en op de eeuwige ranglijst is hij nu de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna gepasseerd.

