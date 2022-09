Max Verstappen ziet alles goed uitpakken in Monza: ‘Je verwacht niet zo’n start te hebben’

,,Het pakte allemaal goed uit. De snelheid zat er goed in en ik kon op de banden letten. Op softs én mediums ging het heel goed, dus we hadden de goede set-up gekozen.”

De leider in de WK-stand genoot ook zichtbaar van het sterke optreden van Nyck de Vries, die bij zijn debuut negende werd en zo twee WK-punten in de wacht sleepte. De twee omhelsden elkaar bij het verlaten van de mixed zone. ,,Dit is een superresultaat van Nyck, in zijn allereerste race. Al zal hij zijn nek morgen wel voelen.”