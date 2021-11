Max Verstappen ziet ‘kromme zaken’ in Formule 1: ‘Met kleine verschillen hoef je niets te veranderen’

Video Mercedes­sen sneller dan Verstappen in VT1, maar gridstraf voor Bottas door vervanging motor

Max Verstappen was in de eerste vrije training op het Circuit of the Americas in Austin minder snel dan de twee Mercedessen, maar goed nieuws voor de leider in de WK-stand is wel dat Valtteri Bottas zondag begint met een gridstraf van vijf plaatsen.

22 oktober