Mercedes gaat in zwarte auto concurrentie aan met Max Verstappen: ‘Hebben een zware les gehad’

De Duitse formatie heeft gekozen voor een overwegend zwarte livery, waar er vorig jaar nog in het zilver geracet werd. ,,Toen we de livery in 2020 veranderden van zilver naar zwart, was de belangrijkste drijfveer natuurlijk het ondersteunen van de doelen op het gebied van diversiteit en gelijkheid. De kleur zwart werd op dat moment onderdeel van ons dna, dus we zijn blij dat we daarnaar terugkeren”, aldus teambaas Toto Wolff.

Gewicht besparen

Dat er weer voor een zwarte kleurstelling is gekozen, heeft ook te maken met gewichtsbesparing. ,,Vorig jaar hadden we overgewicht. Dit jaar hebben we geprobeerd uit te zoeken waar we elke gram eruit kunnen persen”, vervolgt Wolff. ,,Het gaat niet om grote hoeveelheden gewicht, wat je bespaart, maar het laat wel onze intentie zien. En ook ons idee achter de actie om die auto zwart te verven van twee jaar terug, is nog steeds heel erg levend.”

De doelstelling voor dit jaar is in ieder geval duidelijk. Er moeten weer twee wereldtitels behaald worden, bij de coureurs en bij de constructeurs. ,,Vooraan racen vereist veerkracht, teamwerk en vastberadenheid. We gaan elke uitdaging aan, zetten het team op de eerste plaats en laten geen middel onbeproefd in de jacht op elke milliseconde. Dit jaar gaan we alles op alles zetten om terug vooraan te geraken", stelt de Oostenrijkse teambaas.

Moeizaam seizoen

Mercedes heeft een heel moeizaam seizoen achter de rug. De W13 had grote problemen met porpoising en bouncing, waardoor het team geen serieuze bedreiging vormde voor Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel. Pas in Brazilië, de voorlaatste race van het seizoen, bezorgde Russell het team de enige overwinning. De Brit eindigde als vierde in de WK-stand, twee plaatsen boven zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Volledig scherm W14 van Mercedes. © Mercedes Media

,,We hebben vorig jaar een zware les gehad”, blikt Wolff terug. ,,Dat ene jaar waarin we mis zaten, gaat ons op lange termijn helpen, vermoed ik. We hebben er altijd over gepraat dat we ook een moeilijk jaar zouden krijgen, dat is niet uit te sluiten in de sportwereld. Dat moment kwam vorig jaar. Maar door de koppen bij elkaar te steken en je uit die positie zien te werken, kunnen we ook weer de sterkte van ons team en onze mindset laten zien.”

Hamilton en Russell hebben er zin in

Hamilton verschijnt zeer gemotiveerd aan de start van het nieuwe seizoen. ,,Ik ben enthousiast om weer te gaan racen. Ik voel me kalm, energiek en heb mijn focus aangescherpt. Ik ben klaar om te doen wat nodig is om te winnen.”

Voor Russell geldt hetzelfde. ,,Het is een lange winter geweest en het is afwachten of de W14 aan onze verwachtingen voldoet. Ik ben enthousiast en hoewel het op dit moment vooral nog gissen is, moeten we nu zien hoe we presteren als de auto de baan op gaat.”

Mercedes negende team dat bolide presenteert De formatie uit Brackley is een van de laatste renstallen dit seizoen die het strijdwapen voor 2023 heeft onthuld. Alleen Alpine moet de nieuwe wagen nog presenteren aan de buitenwereld. Het team van coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly doet dat donderdagavond. Check hier alvast alle gepresenteerde wagens.

Volledig scherm Mercedes W14 © Mercedes Media

De W14 kan beide Britten vooralsnog bekoren. ,,Esthetisch ziet het er geweldig uit! Het is gedurfd, agressief en valt op’’, stelt Russell, waarna Hamilton aanvult. ,,Het is fascinerend om de evolutie van de auto te zien en de veranderingen die zijn doorgevoerd. We hebben zoveel onderdelen van de auto opnieuw ontworpen, geoptimaliseerd en geïnnoveerd en dat is indrukwekkend.”

In de middag staat er op het circuit van Silverstone een filmdag op het programma, waarin het team in totaal honderd kilometer mag afleggen om de bolide te onderwerpen aan enkele eerste tests.

