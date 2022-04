Mercedes hoopt wagen al in Miami aan te passen na dramatische WK-start

Mercedes is er tot dusverre niet in geslaagd een snelle auto te bouwen voor dit seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal, die de afgelopen acht seizoenen domineerde en ook afgelopen jaar de constructeurstitel won, heeft de nieuwe regels voor aerodynamica verkeerd ingevuld. Zo eindigde zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in de grote Prijs van Emilia-Romagna afgelopen zondag als dertiende nadat hij eerder in de race op een ronde was gezet was Max Verstappen .

,,Hopelijk snel, misschien al in Miami, kunnen we enkele nieuwe aanpassingen aan de wagen aanbrengen die ons hopelijk een indicatie kunnen geven of we de juiste kant op gaan”, zei Shovlin. ,,We verwachten niet dat we dit probleem in een nacht oplossen, maar we kunnen een teken krijgen dat we in de juiste richting bewegen en tot de kern komen van wat er mis is.”