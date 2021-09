Mercedes hoopte op opdoffer Verstappen, het werd niet eens een tikje

Door Arjan Schouten



Stilte. Totale stilte, waar gejubel gepaster was geweest. Hemelwater had in extremis de GP van Rusland in de war geschopt en de langverwachte 100ste zege van Lewis Hamilton alsnog mogelijk gemaakt. Maar geconfronteerd met de verrassende nummer twee in de daguitslag, wist de recordman van de Formule 1 even geen woord meer uit te brengen over de boordradio. Was die dekselse Max Verstappen alsnog naar het podium geslopen? Vanaf de pitmuur vertelden ze Hamilton precies wat hij niét wilde horen.