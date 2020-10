Mercedes sluit samenwerking met Red Bull uit, Ferrari en Renault minder stellig

Zonder Mercedes, blijven zoals het er nu voor staat enkel Renault en Ferrari over. De teambaas van die laatste renstal gooide de deur in dezelfde persconferentie nog niet meteen dicht. Mattia Binotto vertelde er nog niet uitvoerig over te hebben nagedacht. ,,Het is ook aan Red Bull om ons te benaderen. Het is een fantastisch team, maar het zou ons ook veel energie kosten om hen te faciliteren. We hebben er nog geen standpunt over ingenomen. We moeten er de tijd voor nemen om daarover na te denken.”



Ook bij Cyril Abiteboul, met Renault de meest voor de hand liggende optie, is nog niet geïnformeerd. ,,Dat kan ik bevestigen. Maar het gaat er niet om of wij er voor open staan, ik heb eerder gezegd dat we de regels respecteren in het belang van de sport. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen B of C is bij Red Bull. Ik denk dat wij iets verderop in het alfabet staan. Er is nog tijd.” Renault en Red Bull waren eerder partners. Toen gingen de partijen niet goed uit elkaar.