Mercedes stelt Schäfer aan als opvolger van Lauda

Verstappen maakt snelste pitstop ooit

29 juli Max Verstappen heeft tijdens zijn zegetocht in de Grote Prijs van Duitsland de snelste pitstop ooit in de Formule 1 gemaakt. De monteurs van Red Bull wisselden tijdens een van zijn vijf stops op het circuit van Hockenheim de vier banden in een tijd van 1,88 seconden. Dat was een nieuw record.