Mercedes verschalkt Ferrari met één-tweetje in Rusland, Verstappen vierde

Door Arjan Schouten



Alles hadden ze in eigen hand. Charles Leclerc op pole. En na een bliksemstart van Sebastian Vettel, die Lewis Hamilton en Leclerc meteen na de start voorbijstak, reden er zelfs twee Ferrari’s op kop in Sotsji. Maar de Italianen gooiden alles ook weer zelf weg. Eerst werd er openlijk gehannest met teamorders. Vettel moest Leclerc weer laten passeren, wat uiteindelijk niet gebeurde omdat het gat te groot werd. Vervolgens werd er overgestapt naar ‘Plan C’. Maar dat alles deed nog niet zo’n pijn, de onherstelbare schade in het Italiaanse kamp werd pas geleden toen er gestopt moest worden. In ronde 23 ging Leclerc als eerste over op de mediums, Vettel volgde drie rondjes later. Maar toen de Duitser terug op de baan vervolgens vloekend zijn auto moest parkeren met wat leek op motorproblemen (‘Bring back those fucking V12’s’) en de virtual safety car ingeschakeld werd door de wedstrijdleiding, keerden de kansen in Rusland. Hamilton, gestart op mediums en nog bezig aan zijn eerste stint, kon zo ‘gratis’ de softs ophalen. En zo bleef hij aan de leiding, die hij overgenomen had toen de Ferrari’s naar binnen moesten. En op dezelfde manier bleef collega Valtteri Bottas op P2.