Mercedes ziet af van beroepszaak en feliciteert Verstappen met wereldtitel

Aanvankelijk zaten er vijf auto’s van achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton en nummer twee in de race Max Verstappen, die Mercedes eerder vandaag aanspoorde de nederlaag te accepteren . Die mochten in eerste instantie niet voorbij aan de safety car om hun ronde achterstand in te halen, zoals gebruikelijk. Maar uiteindelijk besloot wedstrijdleider Michael Masi daar toch toe, en maakte zo een ultiem gevecht om de wereldtitel tussen beide rivalen in de laatste raceronde mogelijk. Daarin passeerde Verstappen Hamilton, een beslissende inhaalactie voor het kampioenschap.

,,We verlieten Abu Dhabi in ongeloof”, schrijft Mercedes in een verklaring. ,,Verliezen hoort erbij, maar het is iets anders als je het geloof in racen verliest. Maar we zijn in een constructieve dialoog geraakt met de FIA en de Formule 1. We verwelkomen hun besluit een commissie aan te stellen om de situatie in Abu Dhabi te installeren. We stellen de FIA verantwoordelijk voor dit proces en staken ons protest.”