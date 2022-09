Mercedes zit in tussenjaar van niks: ‘Met Lewis praat ik niet meer over Abu Dhabi, te gevoelig’

Door Arjan Schouten



Heel overtuigend komt het niet uit zijn mond, maar met zes Nederlandse journalisten aan tafel wil Toto Wolff het toch even uitgesproken hebben in de Zandvoorste hospitality van Mercedes. De Nederlandse fans moeten echt niet denken dat na die zwaarbevochten titel van vorig jaar de regeerperiode van Max Verstappen definitief begonnen is. ,,Want die van ons is nog niet ten einde. Dit seizoen, it is just a blip.”