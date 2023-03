Met het bord op schoot: op deze tijden komt Max Verstappen in actie bij de GP van Saoedi-Arabië

Nyck de Vries blij met oogst tijdens F1-testdagen: ‘Maar we realiseren ons dat er nog meer te doen is’

Nyck de Vries voelt zich na drie testdagen in Bahrein klaar voor zijn eerste jaar als Formule 1-coureur. De Nederlander reed in de eerste sessie van de laatste dag maar liefst 87 rondjes over het Bahrain International Circuit, de meeste van alle coureurs die op dat moment in actie kwamen.