‘Mick Schumacher maakt volgende week F1-debuut bij Alfa Romeo’

Volgens het Duitse Auto Bild mag Schumacher junior testen voor het team van Alfa Romeo. De 20-jarige Duitser is komend weekeinde sowieso in Bahrein te vinden voor de seizoensopener van de Formule 2.



Schumacher maakt dit seizoen zijn debuut in de opstapklasse naar de Formule 1, nadat hij afgelopen jaar kampioen werd in de Formule 3. In de F2 is hij een concurrent van de Nederlander Nyck de Vries.



Schumacher is al onderdeel van de Ferrari-opleiding en Alfa Romeo is nauw verbonden met het Italiaanse team. Schumacher reed in 2017 overigens ook al in een Formule 1-wagen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bestuurde hij de Benetton-wagen waarmee zijn vader in 1994 wereldkampioen werd.