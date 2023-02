Mick Schumacher mag ook testen voor McLaren en komt oude bekende van vader tegen

Max Verstappen neemt kampioens­bo­kaal in ontvangst: ‘Dit was een ongeloof­lijk seizoen’

Max Verstappen heeft op het gala van de internationale autosportfederatie FIA in Bologna de bokaal gekregen voor de winnaar van de Formule 1. In de Italiaanse stad werden alle kampioenen van de verschillende raceklasses gehuldigd. Verstappen mocht aan het einde van de avond als wereldkampioen in de koningsklasse als laatste het podium op komen.

10 december