Mick Schumacher: ‘Mijn achternaam zorgt voor motivatie, geen druk’

Maar de internationale autosportpers kan er ook moeilijk omheen dat er over een paar weken weer een ‘Schumacher’ in de Formule 1 rijdt. Dus kwamen er wat voorzichtige vragen over die achternaam, in de eerste echte persconferentie van Mick Schumacher in de Formule 1.

Het is niet zo dat hij niets over zijn vader wil zeggen. Op de vraag of zijn achternaam voor druk zorgt en hoe hij daarmee omgaat, antwoordde hij: ,,Ik heb die naam nog nooit als een last of extra druk gezien en dat zal denk ik ook nooit veranderen. Ik ben juist blij en trots dat ik de naam weer de Formule 1 in draag. Het geeft me motivatie.” Ook het feit dat het seizoen over een paar weken begint met een race in Bahrein, zorgt voor een speciaal gevoel bij Schumacher. ,,Mijn vader heeft hier in 2004 de eerste race gewonnen. Het is speciaal om hem te zien op de muur met herinneringen.” De eerste bocht van het Sakhir Circuit draagt zijn naam.