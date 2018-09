Moeizame training voor Verstappen, Hamilton snelste

Na een nogal moeizame sessie, waarin hij elf rondjes reed, klokte de Formule 1-coureur van Red Bull in Sotsji 1.33,937 als snelste ronde. Met een baanrecord was WK-klassementsleider Lewis Hamilton de beste (1.33,067), gevolgd door de Fin Valtteri Bottas zijn teamgenoot van Mercedes (1.33,321).



De Duitser Sebastian Vettel zette in zijn Ferrari de derde tijd neer (1.33,667). De Australiër Daniel Ricciardo, de scheidende teamgenoot van Verstappen, liet de zesde tijd noteren (1.34,394).



Verstappen reed gisteren in de tweede vrije training tot zijn eigen verrassing nog de derde tijd. Hij liet zich toen nog opmerkelijk positief uit over de prestaties van zijn bolide. Vandaag ging er echter nogal wat mis met de Red Bull van de Nederlander. ,,Dit heeft geen zin'', klonk het chagrijnig, toen de Limburger halverwege de training met een teleurstellende tijd de pits in dook.