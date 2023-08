Mogelijk natte Formule 1-race voor Max Verstappen op thuiscircuit in Zandvoort

Max Verstappen kan zich mogelijk opmaken voor een natte thuisrace op het circuit van Zandvoort. Hoewel de verwachtingen nog onzeker zijn, is er volgens Weerplaza kans op buien die mogelijk op zondagmiddag tijdens de race over het westen van Nederland trekken.

Na een paar mooie dagen is er voor aankomend weekend wisselvallig weer voorspeld. Zo is er vrijdag tijdens de trainingen kans op (onweers)buien en een krachtige noord- tot noordwestenwind. Ook onweer is niet uitgesloten. Wel zijn de onweerskansen in Zandvoort kleiner dan in het binnenland. Rondom het circuit is de kans op onweer vrijdagmiddag slechts 5 procent. Af en toe schijnt ook de zon en wordt het 20 tot 22 graden.

Natte kwalificatie en race

Zaterdag wordt het met 20 graden wat koeler en is er een kans van 40 procent op regen tijdens de derde vrije training en van 35 procent op neerslag tijdens de kwalificatie. Ook een ‘opdrogende baan’ is tijdens de kwalificatie heel goed mogelijk. De kans op onweer bij deze buien is nog iets kleiner dan vrijdag, maar helemaal uitgesloten is onweer niet.

De weersverwachting voor zondag kent volgens Weerplaza nog flink wat onzekerheid. Er is een kans op een vergelijkbare situatie als de twee dagen ervoor: buien met tussendoor zon. Er zijn weermodellen die een neerslaggebied voor zondagavond voorspellen, maar er is ook kans dat die regen in de middag al valt en het tijdens de race nat is op het circuit van Zandvoort. De race begint om 15.00 uur.

