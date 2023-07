Na kletsnatte dagen in Spa-Franchorchamps geen regen verwacht tijdens Grand Prix van België

Daniel Ricciardo start onbevangen als vervanger van Nyck de Vries in Formule 1: ‘Niet bang voor wat op mijn pad komt’

Daniel Ricciardo springt over een week bij de Grand Prix van Hongarije onbevangen in de Formule 1-auto van AlphaTauri. ,,Natuurlijk is het spannend, maar ik heb de afgelopen jaren al zoveel meegemaakt, dat ik niet bang ben voor wat er op mijn pad komt”, zegt de Australische autocoureur op de website de van de Formule 1.