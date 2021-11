Na raketstart zag niemand ‘Maxito’ meer terug: ‘Wat een race, wat een tempo, wat een geweldige auto’

Door Arjan Schouten



Madonna. Pink Floyd. David Bowie. The Rolling Stones. Alle groten der aarde traden op in het Mexicaanse Zonneforum. Maar een Nederlander zonder gouden strotje zette het Foro Sol liefst een derde keer in vuur en vlam. Niet in glitterpak, maar in raceoverall. Max Verstappen. Ofwel ‘Maxito’, zoals de Mexicanen hem liefkozend noemen. En in het bijprogramma: thuisfavoriet Sergio Pérez.