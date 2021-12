Nella (76) mist geen minuut van Max Verstappen: ‘Ik kan die Hamilton wel schieten’

In ronde 37 van de Grand Prix in Djedda, Saoedi-Arabië, is het even bloedstollend spannend. Max Verstappen weet een aanval van aartsrivaal Lewis Hamilton met een discutabele manoeuvre ternauwernood af te slaan. Nella steekt een vierde sigaretje op. Hond Ursula (7), vernoemd naar een liedje van Rob de Nijs, komt schooien om een stuk beschuit. „Ze zullen wel weer iets verzinnen zodat Max teruggezet wordt in de stand. Maar Hamilton is fout en niet Max”, zegt Nella vinnig.

Tijdens de race zit de kleine, tengere gestalte geen moment ontspannen in haar stoel. Nella leunt voorovergebogen met de armen over elkaar op tafel. Haar ogen blijven tijdens het praten gefixeerd op de uit de kluiten gewassen televisie in de hoek van de woonkamer, bang dat het afwenden van de blik Max de titel kan kosten.

Marathonschaatsen als er niks anders op is

De moderne flatscreen valt nogal uit de toon in de ouderwets ingerichte kamer, maar is niet minder dan een eerste levensbehoefte. Als Nella om zes uur opstaat gaat de televisie meteen aan. De hele dag door kijkt ze sport. Voetbal en Formule 1 zijn favoriet. „Maar ik kijk ook tennis of marathonschaatsen, als er niks anders op is.”

Sport kijken is mooi vanwege de strijd, daar kunnen spelprogramma’s wat de Helmondse betreft niet tegenop. Gek genoeg, want puzzelen is haar andere hobby. Twee zware kasten staan vol puzzelwoordenboeken. Voor doorlopers van de moeilijkste categorie draait Nella haar hand niet meer om. „Die puzzelboeken heb ik niet meer nodig, want je bouwt een enorme woordenschat op en vaak worden dezelfde woorden gevraagd. Ik puzzel al sinds 1965, dus tel maar uit.”

Nooit eens naar het voetballen

Lopen gaat Nella niet meer zo goed af, dus ze is vaak hele dagen thuis. „Ik kom zelf nergens.” Sport volgen op tv doet ze al sinds ze in 1982 invalide werd verklaard. „Ik had vroeger vaak toevallen. Schokken en staren, weet je wel. Je moest me dan gewoon laten liggen en dan kwam ik vanzelf weer bij.”

Om die reden is ze nooit getrouwd geweest. „Ik heb dat toen niet aangedurfd. Ik dacht: als ik trouw en mijn kinderen zijn net zo ziekelijk als ik, dan kan mijn man op zondag nooit eens naar het voetballen.” En dus kwamen er geen man en kinderen.

Quote Max doet heel gewoon, net als wij. Niet die poeha, dat heeft hij niet Nella van Beeck

Zelf groeide ze als jongste juist op in een groot gezin met tien kinderen. „Ons moeder heeft niet stilgelegen.” Achteraf vindt Nella het jammer dat ze zelf geen gezin heeft, want ze groeide over die toevallen heen. „Ik heb al twintig jaar geen aanval meer gehad. Dus ik ben op zoek”, zegt ze met een kwinkslag.

Volledig scherm Nella van Beeck kijkt de Formule 1-race in Dubai. © Juan Vrijdag / DCI Media

Schenen openschoppen

Intussen jaagt Hamilton op tv achter Verstappen aan. „Houd 'm erachter, jongen”, spreekt ze Max bemoedigend toe. „Ik kan Hamilton wel schieten, die macho. Net als Michael Schumacher vroeger, die kon ik ook niet uitstaan.” En nu ze toch bezig is: „Bij Feyenoord waren ze altijd bezig mensen de schenen open te schoppen. Ik ben daarom anti-Feyenoord.” Ajax is haar team. En Verstappen haar held. „Max doet heel gewoon, net als wij. Niet die poeha, dat heeft hij niet.”

Maar op het eind van de race is Hamilton Verstappen toch voorbij en staan ze in punten precies gelijk. De Grand Prix van volgende week, de laatste van dit seizoen, zal de beslissing brengen. Voor Nella is de uitslag zo klaar als een klontje. „Max wordt kampioen.”