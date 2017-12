'Niet Kubica maar Sirotkin favoriet bij Williams'

Kubica aast op een rentree in de koningsklasse van de autosport, nadat hij in 2011 bij een zware crash in een rally ernstig arm- en handletsel had opgelopen. De Pool moest geruime tijd revalideren voordat hij weer in een raceauto kon stappen. Kubica was mede om die reden voor velen favoriet voor een terugkeer in de Formule 1.