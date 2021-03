Nieuwe F1-auto Haas in Russische kleuren

Frijns schrijft geschiede­nis met eerste polepositi­on in Formule E

27 februari Robin Frijns start zaterdag in de tweede race van dit seizoen in de Formule E van poleposition. De Limburgse autocoureur was in zijn elektrische auto van Envision Virgin Racing de snelste in de kwalificatie voor de E-Prix van Diriyah in Saudi-Arabië. De Braziliaan Sette Câmara (Dragon/Penske Autosport) noteerde de tweede tijd op het stratencircuit van Riyadh.