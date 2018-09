Nijdige Verstappen mist podium door tijdstraf, Mercedes pijnigt Ferrari

Dat ook Vettel vanuit het achterveld daarna nog naderde en er voor zorgde dat Verstappen niet terugviel naar P4 maar P5, boeide de Nederlander duidelijk niet. ,,Ik weet dat ik tijd op Vettel verlies, maar het interesseert me echt even helemaal niks."



Na 53 rondes reed Verstappen daadwerkelijk als derde over de streep, maar meteen daarna werd hij teruggezet naar een vijfde plaats. ,,Goede race Max. Jammer dat je P3 verliest. Bekijk straks de beelden even om te zien wat je er zelf van vindt", vertelde teambaas Christian Horner hem, kalm. Want natuurlijk zal de Nederlander zelf ook tot de conclusie zijn gekomen dat hij niet helemaal op zijn lijn bleef.



Hamilton

De winst? Die ging naar Hamilton, die met nog acht rondjes te gaan de rampmiddag voor thuisfavoriet Ferrari compleet maakte. Dapper verdedigde Räikkönen op weg naar wat lang zijn eerste zege sinds Melbourne 2013 zou worden, maar bij een ultieme poging van Hamilton had hij geen antwoord meer. Zo vervolmaakte Hamilton een strategisch geweldig optreden van Mercedes, dat Ferrari tot twee keer toe afblufte met twee 'dummy pitstops', waar Ferrari steeds op hapte. Toen Räikkönen in de 21ste ronde naar binnen kwam, als reactie op het pitteam van Mercedes dat ook buiten stond, bleef Hamilton juist buiten. ,,Oké, Hammertime nu, Lewis", werd hem verteld. ,,Blijf buiten."

Als een dolleman klokte hij nog wat snelle rondje en toen hij de pits opzocht bleef Bottas nog wat langer buiten om Räikkönen voor de neus van Hamilton af te remmen. Bottas speelde de ideale 'wingman' die uiteindelijk nog als derde het podium op mocht met winnaar Hamilton en nummer twee Räikkönen. Met plaats twee en plaats vier (Vettel) was Ferrari gestart vanaf de eerste startrij natuurlijk de verliezer van de dag in Monza.



,,Blijf nog even samen naast elkaar rijden, voor de Ferrari's. Gewoon om onze Italiaanse collega's even te laten zien wie de snelste is", kregen Hamilton en Bottas te horen op weg naar Parc Fermé. De ultieme vernedering was het voor Ferrari en dat wilde Mercedes zeker even benadrukken.