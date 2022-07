Nyck de Vries alsnog op podium in tweede Formule E-race in Londen

Dennis won gisteren voor eigen publiek. Stoffel Vandoorne, de Belgische teamgenoot van De Vries bij het Formule E-team van Mercedes, eindigde toen als tweede. Vandaag kwam Vandoorne als vierde over de finish, nadat hij van plek dertien was gestart.

De Belg verstevigde de leiding in het WK-klassement. Met nog twee races te gaan, over twee weken in Zuid-Korea, heeft Vandoorne 36 punten voorsprong op de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. Hij staat op het punt om De Vries op te volgen als wereldkampioen in de elektrische raceklasse Formule E. Titelverdediger De Vries is de nummer 8 van het klassement, vlak achter Robin Frijns die zondag als zevende finishte.