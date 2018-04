Nyck de Vries bekroont inhaalrace met podiumplaats

Door Arjan Schouten



In de nauwe straten van Bakoe verremde hij zich in de hoofdrace nog twee keer en moest hij de race uiteindelijk afbreken in de pits met problemen aan zijn stuur. Maar in de sprintrace herstelde Nyck de Vries zich vandaag sterk. Gestart vanaf plaats veertien greep hij de 21 rondjes over het Baku City Circuit aan voor een lange inhaalrace, die uiteindelijk stopte op plaats drie. Winnaar George Russel en nummer twee Sergio Sette Camara bleven buiten bereik, maar verder rolde De Vries in zijn Prema-bolide knap het halve veld op.