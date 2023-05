Nyck de Vries geniet van Monaco, Max Verstappen niet geheel tevreden: ‘Hier racen in Formule 1 is iets heel anders’

Met videoNyck de Vries heeft zich vandaag goed vermaakt op het stratencircuit van Monaco. De coureur van AlphaTauri, die dit seizoen nog geen onuitwisbare indruk heeft gemaakt, noteerde in de twee trainingen de zestiende en zeventiende tijd. Max Verstappen, die de beste tijd klokte in de tweede oefensessie, was echter niet geheel tevreden.

,,Ik geniet van dit circuit. Ik heb hier in de Formule 2 en Formule E geracet, maar hier komen als de koningsklasse is absoluut anders. Ik denk dat het een solide vrijdag was, waarin we vooruitgang hebben geboekt tijdens beide sessies. We worden langzaam maar zeker comfortabeler met de auto op de baan, maar er is nog wat werk aan de winkel voor de balans”, aldus De Vries (28).

,,De baan van Monaco is geen aerodynamisch gevoelig circuit, dus we zullen elders meer profijt moeten vinden van de nieuwe upgrades. We zullen vrijdagavond ons huiswerk maken en het zaterdag ‘schoon’ moeten houden tijdens Q1 van de kwalificatie als er veel auto’s op de baan zijn. Het zal een uitdaging worden om een goede ronde te rijden.”

Volledig scherm Nyck de Vries in Monaco. © REUTERS

Max Verstappen: ‘Tweede training al stuk beter’

Verstappen (25) aast in zijn Red Bull op zijn tweede zege in Monaco, maar daarvoor moet er nog het nodige gebeuren, denkt hij. ,,De eerste training was best lastig. Ik was niet echt blij met het rijden van de auto over de kerbs en de hobbels. Maar ik denk dat de tweede training al een stuk beter was, de auto was veel competitiever”, aldus Verstappen.

,,Maar vooral in vergelijking met Ferrari, denk ik dat we nog steeds een beetje tekortschieten op het gebied van het algemene functioneren van de auto, hoe hij omgaat met de kerbs, de hobbels en de bochten. Dus dat is nog steeds iets waar we aan moeten werken voor zaterdag.”

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur. Zaterdag is er van 12.30 tot 13.30 uur eerst nog de derde vrije training, van 16.00 tot 17.00 uur gevolgd door de kwalificatie.

Volledig scherm Max Verstappen in Monaco. © ANP

