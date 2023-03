Nyck de Vries kan niet wachten op eerste race voor AlphaTauri: ‘Fijn dat we nu echt gaan racen’

Lees ook

,,Dit is een heel speciaal moment”, zei Nyck de Vries in aanloop naar het eerste raceweekend van het Formule 1-seizoen van 2023. In Bahrein, waar hij vorige week al drie dagen zijn nieuwe auto testen, maakt hij zijn debuut voor AlphaTauri.

,,Ik heb de kans gekregen om al een beetje te ervaren hoe het is om een Formule 1-coureur te zijn, vorig jaar in Monza (hij viel tijdens de Grand Prix van Italië in bij Williams, omdat Alexander Albon ziek was, red.). Maar nu ga ik voor het eerst een heel seizoen in. Ik ben me nu al maanden aan het voorbereiden, hierop. Het is wat mij betreft tijd om te starten. Het voelt heel goed om hier te zijn.”

Volgens De Vries was die race in Monza overigens niet de enige ervaring die hij meeneemt naar de eerste grand prix van dit seizoen. ,,Al mijn race-ervaringen uit het verleden hebben me geholpen in aanloop naar dit seizoen (De Vries werd eerder al wereldkampioen in de Formule 2 en in de Formule E, red.)”, gaf hij aan.

,,Maar Monza heeft duidelijk het ijs gebroken. Dit is nu de eerste Formule 1-grand prix die ik van tevoren verwachtte te gaan rijden, dat maakt het wel anders. Maar verder ben ik al een paar jaar in deze raceklasse en ken ik iedereen goed. Maar het is fijn dat we nu echt gaan racen.”

De vraag is nu wat er komend jaar van De Vries verwacht mag worden. De Fries kijkt er zelf erg naar uit om daar achter te komen. ,,Het is moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen van iedereen”, legde hij uit. ,,Het middenveld ligt heel dicht bij elkaar. Waarschijnlijk verschilt het per weekend, afhankelijk van de karakteristieken van de circuits, hoe we ons verhouden ten opzichte van de rest van het middenveld. Maar ik heb er goede hoop op dat we competitief zijn. We komen daar snel genoeg achter.”

