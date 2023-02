Nyck de Vries krijgt eigen documentaire bij Viaplay: ‘Ik deel mijn verhaal graag’

Nyck de Vries krijgt zijn eigen documentaire bij Viaplay. In ‘Durf te Dromen’ vertelt de 28-jarige coureur over zijn weg naar de Formule 1 en hoe hij uiteindelijk vorig jaar september zijn handtekening zette onder een contract bij AlphaTauri.

De Vries won in 2019 het Formule 2-kampioenschap om vervolgens de overstap te maken naar de Formule E. In de elektrische klasse won hij in 2021 de wereldtitel. Vorig jaar maakte De Vries bij Williams zijn officiële debuut in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Italië. Met een achtste plek maakte hij grote indruk, wat hem een contract bij AlphaTauri opleverde.

Het verhaal van De Vries

In de documentaire, die vanaf vandaag te zien is, vertelt De Vries over zijn loopbaan vol hoogtepunten, maar ook tegenslagen. De Vries gaat terug tot zijn periode in het karten en staat stil bij een aantal sleutelmomenten in zijn loopbaan: kiezen voor Plan B en zekerheid of risico’s nemen en blijven hopen op een stoeltje in de Formule 1?

,,De afgelopen maanden waren een achtbaan van emoties”, vertelt De Vries. ,,Het was altijd mijn droom om de Formule 1 te halen en die droom is nu uitgekomen. Hier heb ik samen met mijn familie mijn hele leven naar toegewerkt. Ik deel het verhaal graag met de kijkers van Viaplay in ‘Durf te dromen’.”

Volledig scherm Nyck De Vries met teamgenoot Yuki Tsunoda tijdens de presentatie van de AT04. © Red Bull

De Nederlander vertelt in de documentaire verder over hoe het eerste contact met Helmut Marko van de Red Bull-familie tot stand kwam en hoe de deal uiteindelijk snel beklonken werd. Ook brengen de camera's van Viaplay in beeld hoe De Vries zich voor dit seizoen heeft voorbereid op zijn eerste volledige seizoen in de koningsklasse van de autosport.

