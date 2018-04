Nyck de Vries moet F1 voorlopig vergeten van teambaas

,,Het is belangrijk dat de coureurs zich blijven concentreren op hun werk in de Formule 2", laat Rosin in een gesprek met Motorsport.com weten. ,,Het bereiken van de Formule 1 is waar iedere rijder van droomt. Dat is de volgende stap. Maar het is iets waar een coureur pas aan moet denken als de tijd daarvoor rijp is. Op dit moment moeten zij zich nog honderd procent concentreren op hun werk bij ons. Later mogen ze denken aan het grote werk."



De Vries onthulde eind vorige maand dat voor hem mogelijk een plek beschikbaar komt bij renstal McLaren in de koningsklasse. Hij moet dit seizoen dan wel de titel in de Formule 2 pakken. ,,Dat is letterlijk zo gezegd tegen mij door directeur Zak Brown en het staat zwart op wit. Ik heb het dus in eigen hand'', zei hij in het programma Formule 1 Café van Ziggo Sport.