Officieel: Grand Prix van Zandvoort op 3 mei 2020

28 augustus Voorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 13: zijn thuiscircuit Spa-Francorchamps, waar de Nederlander vorig jaar voor het eerst het podium haalde, net als zijn vader in 1994.