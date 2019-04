Olav Mol over GP in Zandvoort: Grote baas zei ‘we have a deal’

,,Ja, dat wordt misschien wel tijd”, zou de F1-topman gezegd hebben. Waarop hij ongevraagd toevoegde ‘we have a deal’. Een slip of the tongue, of toch alleen een harinkje? Bekijk de reactie van Mol hieronder.

De laatste Formule 1-race in Zandvoort was in 1985. Het initiatief om de koningsklasse terug te halen komt van prins Bernhard van Oranje, die mede-eigenaar is van het circuit. Hij rekent op een groot succes vanwege de populariteit van Max Verstappen. De begroting voor het evenement is 40 miljoen euro. Hoewel de regering geen subsidie wil verlenen, kwam de gemeente Zandvoort dinsdag over de brug met een investering van 4 miljoen euro. Het geld wordt besteed aan een betere bereikbaarheid van het circuit.