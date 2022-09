Ondanks verbod op vuurwerk kwalificatie Zandvoort stilgelegd door oranje rookbom

Met video Zandvoort is al klaar voor de Formule 1: ‘Wij raken niet gestrest van 110.000 bezoekers per dag’

Zandvoort is ruim een week voor de Dutch Grand Prix al bijna helemaal klaar voor de Formule 1. De burgemeester is blij met de voorbereiding tot nu toe en Jan Lammers voelt het enthousiasme in de badplaats.

25 augustus