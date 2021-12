‘Ongelooflijk blije’ Verstappen kijkt uit naar race, Hamilton sceptisch over remfout Nederlander

Max Verstappen start morgen in de race van zijn leven vanaf pole position. In de kwalificatie zette hij, met een beetje hulp van zijn Mexicaanse teamgenoot, Lewis Hamilton op bijna vier tienden. ,,We hadden dit niet geoefend, we hadden er vertrouwen in dat dit zou werken.”

,,Dit geeft een geweldig gevoel, de auto verbeterde zich gedurende de kwalificatie. Ik ben ongelooflijk blij. Dit is zeker niet makkelijk, zeker niet gezien hun vorm (de vorm van Mercedes, red.). Ik kijk enorm uit naar morgen, want morgen is het belangrijkst", zei Verstappen na het behalen van zijn tiende pole in 2021.

Bij de persconferentie werd uiteraard ook gevraagd naar de bandenstrategie van Red Bull Racing. Want waar Hamilton morgen op mediums start, daar start Verstappen op softs. Daarmee is een snellere start vanaf de lijn - en in de eerste fase van de race - mogelijk, maar de banden houden het minder lang vol. ,,Het was op zich de bedoeling geweest om op mediums te starten", zei de Nederlander, die in Q2 kort blokkeerde en daardoor gedwongen werd om naar de rode band te gaan, tijdens de persconferentie. ,,Maar de auto voelde echt goed daarna. De ‘tow’ (die kreeg hij in Q3 van Sergio Pérez, red.) was erg fijn, maar in mijn tweede run was ik bijna net zo snel. ‘Checo’ is een geweldige teamgenoot, dus ik was er blij mee. We hadden dit niet geoefend, we hadden er vertrouwen in dat dit zou werken.”

,,Ik voelde me goed op beide bandensoorten. 's Avonds zouden de softs iets makkelijker moeten gaan. Het is nu een kwestie van een goede start hebben, onze race rijden en dan zien we wel waar we uitkomen", aldus een relaxte Verstappen.

Hamilton ‘sceptisch’ over blokkeren Verstappen

Net als Verstappen was ook Hamilton relaxed na afloop. De Brit was direct na de kwalificatie zelfs in voor een dolletje: ,,Ik ben blij dat hij voor me staat en dat ik kan zien wat hij doet", zei hij grappend. Dan serieus: ,,Max verdiende pole vandaag, hij heeft een geweldige kwalificatie gereden. We hadden geen antwoord vandaag, al zag het er bij de training goed uit. We staan met onze banden (mediums, red.) op een goede positie.”

Of Valtteri Bottas op zijn beurt geen slipstream kon verzorgen voor Hamilton? ,,Wij hebben een ‘tow’ niet overwogen of besproken. Dat hebben wij eigenlijk nooit echt gedaan. Valtteri moet zich focussen op zijn eigen snelle ronde.”

Hamilton suggereerde dat de race beginnen op softs, misschien altijd wel de strategie van Red Bull Racing was geweest. ,,Het is vrij zeldzaam dat mensen blokkeren in bocht 1, wat hij deed. Ik ben altijd wat sceptisch in dit soort gevallen, het moet blijken of wij de juiste keuze hebben gemaakt", aldus de zevenvoudig wereldkampioen, die het publiek dit weekend niet op zijn hand heeft. ,,Je bent altijd verrast door boegeroep, ook al is er veel oranje hier. Maar het maakt me verder niet uit.”

