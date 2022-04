Onschuldig scooterritje komt Sebastian Vettel mogelijk nog duur te staan

Mick Schumacher voelt zich ‘heel goed’, maar krijgt opdracht voor GP Australië: ‘Voorzich­tig zijn’

Mick Schumacher maakt zonder fysieke klachten zijn comeback bij het Formule 1-team Haas in de Grand Prix van Australië. De Duitser moest twee weken geleden de race in Saudi-Arabië overslaan na een zware crash in de kwalificaties. ,,Ik voel me heel goed, er zijn geen naweeën”, vertelde de 23-jarige zoon van racelegende Michael Schumacher in aanloop naar de race in Melbourne.

