Onwennig uitzicht voor Max Verstappen: ‘Checo op pole stemt me wel positief’

Max Verstappen over controver­siële GP in Saoedi-Ara­bië: ‘Na het weekend praten we verder’

Na een bewogen vrijdag bleef Max Verstappen in de kwalificatie, waar teamgenoot Sergio Pérez pole pakte, steken op de vierde startplaats. Na de kwalificatie sprak hij echter vooral over de controversiële en gevaarlijke Grand Prix. ,,Ik denk dat iedereen er wel een mening over heeft…”

9:53