Ook koning ziet Max Verstappen pole pakken in Zandvoort

Podcast | ‘Max Verstappen is een trofeeën­pak­ker’

2 september Een rondje over het circuit fietsen met mannen als Jackie Stewart, Nico Rosberg, David Coulthard en Robert Doornbos. Dat was de dag van F1-watcher Rik Spekenbrink gisteren. In de nieuwe Pitstop bespreekt hij met presentator Etienne Verhoeff die ervaringen en Tom Coronel vertelt over inhalen op het circuit en zijn herinneringen aan F1 op Zandvoort.