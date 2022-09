Ook man (40) uit Epe opgepakt na gooien rookpot op terrein circuit Zandvoort

Podcast Formule 1 | ‘Wat hier in Zandvoort gebeurt is echt uniek’

Er waren vooraf twijfels. Zou Max Verstappen weer een pole kunnen pakken? Maar uiteindelijk deed de wereldkampioen wat 100.000 Nederlanders hoopten. Hij pakt de pole in Zandvoort. Over de race en de dag praat Etienne Verhoeff met Arjan Schouten, AD F1-watcher in een nieuwe Pitstop.

