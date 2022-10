Ook na veiligstellen wereldtitel heeft Max Verstappen nog genoeg doelen voor dit seizoen

Podcast Formule 1 | ‘Een blunder van Red Bull kost Max Verstappen het weekend’

Regen, afgebroken kwalificatierondjes door een blunder bij het team, een slechte start. Nee, het was niet het weekend van Max Verstappen in zijn Red Bull in Singapore. Dus ook geen wereldtitel. Nog niet. Over het weekend en de race praat Etienne Verhoeff met AD F1-watcher Arjan Schouten.

2 oktober