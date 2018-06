Op de truck over Circuit Paul Ricard

Door Arjan Schouten Leuk nieuw idee van de FIA, hier in Frankrijk. Nieuw circuit, voor de meesten dan. En wat doe je op een nieuw circuit? Juist, je geeft een rondleiding. Om tien minuten voor zes verzamelden wij van de internationale media op de startgrid voor een rondritje over Circuit Paul Ricard in een open truck. Normaal het domein van F1-fans die heel veel geld willen betalen en voor de coureurs op zondag. Nu helemaal exclusief voor de journalisten.

Als toeristen op een ‘hop-on hop-off bus’ lieten we ons rondrijden over het hagelnieuwe asfalt. Eerste indruk? Wat een hallucinerende strepen, overal om je heen als coureur. Die blauwe en rode zones zijn bedoeld om de auto’s die van de baan schieten versneld af te remmen, maar het zijn er zoveel dat je soms toch bijna verstrikt moet raken in het web van strepen. Alsof je door een doolhof scheurt, zo moet Paul Ricard met alle short-cuts en uitloopstroken soms voelen.

Niet zo gek dus dat we onderweg Fernando Alonso wandelend tegenkwamen. En later ook Stoffel Vandoorne. De Spaanse Le Mans-winnaar zwaaide vrolijk, onderwijl stevig doorstappend met zijn volledige team van McLaren. Alonso wilde blijkbaar ook wel eens van dichtbij zien waar hij de komende dagen nu precies overheen scheurt. Heel verstandig.

Interessantste sector? Bocht 3, 4, 5, 6 en 7. Die eerste knik naar links na de start is zo spannend niet. Maar dan op volle snelheid een knik naar rechts en meteen links, dan vol in de ankers voor een haakse bocht naar rechts en dan een lange loper door naar rechts, met op snelheid weer een knik naar links richting het langste rechte stuk. Misschien blijkt het straks niks spannends op te leveren, die vrees bestaat een beetje. Maar vanaf onze truck, die hooguit 35 kilometer per uur reed, zag het er heel tof uit. Ik moest me zelfs even vasthouden aan de railing, toen de chauffeur wat kerbstones mee besloot te pakken.