Op deze tijden komen Max Verstappen & co in Zandvoort in actie bij de Grand Prix van Nederland

In tegenstelling tot de andere Europese races op de Formule 1-kalender kent het raceweekend op 2, 3 en 4 september in Zandvoort een wat ander tijdschema. Zo begint de eerste vrije training niet op het hele uur, maar om 12.30 uur. Dat komt doordat begin september geen coronaprotocollen meer gelden en - in vergelijking met bijvoorbeeld 2021 - een compleet raceprogramma wordt uitgeserveerd.

De rentree in Zandvoort beloof in elk geval één groot Oranje-feest te worden met een bomvol programma, met op vrijdag bijvoorbeeld al de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Super Cup in actie. Verder is er een Pitstop Challenge, kan er gekart worden en kun je als bezoeker in een simulator kruipen.