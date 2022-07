Op deze tijden komen Max Verstappen en collega’s dit weekend in actie

WK-stand Formule 1 | Max Verstappen deelt flinke tik uit aan gecrashte Charles Leclerc

Max Verstappen was de grote winnaar van het raceweekend in Frankrijk. Hij won in de brandende zon en liep 25 WK-punten uit op Charles Leclerc, die in leidende positie crashte en de grote verliezer werd. Het verschil, één race voor de zomerstop: 63 punten.

24 juli