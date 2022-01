Opmerkelijke ommezwaai bij Red Bull: ‘Honda blijft tóch tot en met 2025 motoren leveren’

,,Er is een compleet andere weg ingeslagen dan we van tevoren bedacht hadden. De motoren zullen tot en met 2025 in Japan gemaakt worden”, laat Marko weten.

Vanaf komend seizoen zou Red Bull zelf motoren gaan ontwikkelen, wel nog met technische assistentie van Honda, maar de wereldtitel van Max Verstappen vorig seizoen heeft Honda op andere gedachten gebracht. ,,In de loop van onze steeds grotere successen heeft er bij de Japanners een zekere heroverweging plaatsgevonden. In eerste instantie was het de bedoeling dat ze onze motoren tot 2022 zouden maken. Nu is besloten dat dit doorgaat tot en met 2025.”

Masashi Yamamoto, Honda F1-baas, verliet onlangs de fabrikant. Hij begon een adviesbureau om een brug te slaan tussen Honda en Red Bull. Hij liet al tegenover Autosport weten dat hij vond te vroeg gestopt te zijn: ,,Maar dit was duidelijk een bedrijfsbesluit en ik moest dat accepteren. Ik begrijp welke kant het bedrijf op wil, maar het is altijd nog mogelijk dat Honda op een goede dag terugkeert in de Formule 1.”

In navolging van het besluit van Honda zette Red Bull, dat eveneens een motorexpert bij Mercedes weghaalde, bij de thuisbasis in het Engelse Milton Keyes een afdeling op waar het team zelf motoren zou gaan ontwikkelen. Dit jaar dus nog met volledige technische ondersteuning van Honda, maar vanaf 2023, 2024 en 2025 helemaal zelf, wél nog altijd met Honda-onderdelen. Vanaf 2026 zullen er nieuwe motorregels gaan gelden in Formule 1.

Marko geeft aan zeer blij te zijn met de koerswijziging, zodat Red Bull meer tijd heeft om richting de nieuwe motorregels in 2026 toe te leven. De exacte details over de de hernieuwde samenwerking met Honda maakte de Red Bull-topman nog niet bekend. ,,Maar we hebben een totaal andere oplossing gevonden dan oorspronkelijk voorzien. De motoren worden tot en met 2025 in Japan geproduceerd, wij zullen ze zelf helemaal niet aanraken.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat op 20 maart van start met de GP van Bahrein. Voor die tijd zijn er nog testdagen. Van 23 tot en met 25 februari in Barcelona, van 10 tot en met 12 maart in Bahrein.